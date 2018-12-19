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الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تصادق بغالبية كبيرة على ميثاق الهجرة

الأمم المتحدة تصادق بغالبية كبيرة على ميثاق الهجرة

الأمم المتحدة تصادق بغالبية كبيرة على ميثاق الهجرة
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:43

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً، الأربعاء، بغالبية كبيرة على "الميثاق العالمي للهجرة" الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة ومنظمة ونظامية"، بعدما أقرته 165 دولة في المغرب مطلع ديسمبر الجاري.

وخلال التصويت، اليوم، أيد 152 بلدا الميثاق، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، في حين عارضته خمسة بلدان، هي الولايات المتحدة والمجر وجمهورية تشيكيا وبولندا وإسرائيل.

وتعتبر هذه أول وثيقة دولية لإدارة الهجرة، وتحدد 23 هدفا لفتح الهجرة القانونية ومنع عبور الحدود في شكل غير قانوني، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتنقلون عالمياً إلى أكثر من 250 مليون شخص.

واندلعت خلافات حول هذا الميثاق في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي في بلجيكا، ودفع وزير خارجية سلوفاكيا إلى تقديم استقالته.

ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا وما وراءها، اتخذ القادة الشعبيون اليمينيون إجراءات متشددة جدا لمنع دخول المهاجرين إلى بلدانهم في السنوات الأخيرة.

وبحسب دبلوماسيين، فقد سعت الولايات المتحدة حتى اللحظات الأخيرة إلى اقناع دول أخرى بعدم تأييد الميثاق.

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