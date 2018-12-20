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إطلاق سراح غصن بكفالة مالية خلال الأيام المقبلة

إطلاق سراح غصن بكفالة مالية خلال الأيام المقبلة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:50

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)عن وجود احتمالية بإطلاق سراح الرئيس السابق لشركة "نيسان موتور"، كارلوس غصن، الموجود رهن الحبس الإحتياطي منذ نونبر الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات ضريبية، والتورط في إخفاء مدفوعات تقدر بملايين الدولارات.

يأتي هذا بعد أن رفضت محكمة في طوكيو طلب الادعاء بتمديد فترة اعتقاله؛كما ذكرت "NHK" أن جريج كيلي، مدير شركة نيسان اليابانية لتصنيع السيارات والمعتقل مع غصن بنفس الاتهامات، يمكن أن يغادر بكفالة في المستقبل القريب.

ورفضت محكمة طوكيو، اليوم، تمديد فترة اعتقال غصن، بعدما قدمت النيابة في 10 دجنبر الجاري اتهامات جديدة ضده بالتورط في اخفاء مدفوعات تقدر بنحو 4.2 مليار ين (32.8 مليون يورو/ 37.4 مليون دولار) بين عامي 2015 و 2018.

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