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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل لا تتخوف من مغادرة قوات أمريكا لسوريا

إسرائيل لا تتخوف من مغادرة قوات أمريكا لسوريا

إسرائيل لا تتخوف من مغادرة قوات أمريكا لسوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 20 دجنبر 2018 - 06:42

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انسحاب القوات الأمريكية من سورية لن يؤثر على إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول :"إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها على الساحة السورية حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية منها".

وكشف عن أن "الإدارة الأمريكية أطلعته مسبقا على قرار الانسحاب"، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته أوضحا له أن "لديهما وسائل أخرى للتأثير في سورية".

من جانبه، قال وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس أن الدولة العبرية "قوة عظمى إقليمية ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء التي وضعتها بشأن سورية حتى بعد الانسحاب الأمريكي منها"، بتعبيره.

وحذر كاتس من محاولات "خلق ممر شيعي بين طهران ودمشق"، مؤكدا أن "إسرائيل ستعمل بصورة عملياتية لمنع اقتراب إيران من الحدود الإسرائيلية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا بدء سحب قوات بلاده من سورية، وقال :"بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".

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