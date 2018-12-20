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الرئيسية | خارج الحدود | ألبانيا تطرد سفير إيران بسبب تهديد الأمن القومي

ألبانيا تطرد سفير إيران بسبب تهديد الأمن القومي

ألبانيا تطرد سفير إيران بسبب تهديد الأمن القومي
هسبريس - إفي
الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:40

قالت وزارة الخارجية في ألبانيا إنها طردت سفير إيران ودبلوماسيا آخر من الجمهورية الإسلامية لتهديدهما أمنها القومي.

ولم تكشف الوزارة عن اسم الدبلوماسي الإيراني الآخر الذي أُعلن مع السفير غلام حسين محمدي "شخصان غير مرغوب فيهما".

ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فقد خطط الدبلوماسيان الإيرانيان لهجمات إرهابية في ألبانيا.

ويعيش في ألبانيا قرابة ثلاثة آلاف من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، الذين اتهموا في الماضي السفير بأنه جاسوس للنظام الإيراني، وأعربوا عن خشيتهم من أن حياتهم في خطر.

وشكر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، على هذا الإجراء، في خطاب نشرته اليوم السفارة الأمريكية في ألبانيا.

وكتب ترامب في الرسالة، التي أكد فيها على أن ألبانيا "صديقة عظيمة": "أشكركم على جهودكم القوية لمجابهة إيران والرد على محاولات زعزعة الاستقرار لإسكات المعارضين حول العالم".

وأضاف الرئيس الأمريكي "إن طرد السفير الإيراني من بلادكم، هو تجسيد لجهودنا المشتركة، لكي نُظهر للحكومة الإيرانية أن أعمالها الإرهابية في أوروبا وحول العالم ستكون لها عواقب وخيمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تحليل الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:08
معاداة ايران و طرد سفرائها هدفه كسب ود امريكا
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2 - رأي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:29
ألبانيا خير ما فعلت فالسياسة الإيرانية حيثما حلت في بلد عربي مسلم سني أو غير عربي مسلم عم الخراب والدمار كما يقع بالضبط في سوريا والعراق واليمن فحذار من هؤلاء وإلا ذهب الأمن والإستقرار فلا يختلفون عن الدواعش.
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3 - الناقد الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:34
ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ...
..
إذن الويلات المتحدة وإسرائيل هما اللتان وراء هده النازلة، وهدا ليس بغريب خصوصا أن الأولى اضطرت لمغادرة سوريا مهزومة بسبب المقاومة الشرسة لها من طرف إيران في سوريا، والثانية تتجرع هدا الإنسحاب بكثير من الخوف من ترك الأجواء فارغة تشغلها إيران.
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4 - ملاحظ مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:50
كل الأنظمة الاستبدادية التي تحتكر الدين في السياسة ويسيرها تجار الدين لا يأتي من وراءها سوى الشر والمشاكل ..
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-1
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