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كُتّاب وآراء
ألبانيا تطرد سفير إيران بسبب تهديد الأمن القومي
قالت وزارة الخارجية في ألبانيا إنها طردت سفير إيران ودبلوماسيا آخر من الجمهورية الإسلامية لتهديدهما أمنها القومي.
ولم تكشف الوزارة عن اسم الدبلوماسي الإيراني الآخر الذي أُعلن مع السفير غلام حسين محمدي "شخصان غير مرغوب فيهما".
ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فقد خطط الدبلوماسيان الإيرانيان لهجمات إرهابية في ألبانيا.
ويعيش في ألبانيا قرابة ثلاثة آلاف من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، الذين اتهموا في الماضي السفير بأنه جاسوس للنظام الإيراني، وأعربوا عن خشيتهم من أن حياتهم في خطر.
وشكر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، على هذا الإجراء، في خطاب نشرته اليوم السفارة الأمريكية في ألبانيا.
وكتب ترامب في الرسالة، التي أكد فيها على أن ألبانيا "صديقة عظيمة": "أشكركم على جهودكم القوية لمجابهة إيران والرد على محاولات زعزعة الاستقرار لإسكات المعارضين حول العالم".
وأضاف الرئيس الأمريكي "إن طرد السفير الإيراني من بلادكم، هو تجسيد لجهودنا المشتركة، لكي نُظهر للحكومة الإيرانية أن أعمالها الإرهابية في أوروبا وحول العالم ستكون لها عواقب وخيمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
..
إذن الويلات المتحدة وإسرائيل هما اللتان وراء هده النازلة، وهدا ليس بغريب خصوصا أن الأولى اضطرت لمغادرة سوريا مهزومة بسبب المقاومة الشرسة لها من طرف إيران في سوريا، والثانية تتجرع هدا الإنسحاب بكثير من الخوف من ترك الأجواء فارغة تشغلها إيران.