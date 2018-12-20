ألبانيا تطرد سفير إيران بسبب تهديد الأمن القومي

هسبريس - إفي

قالت وزارة الخارجية في ألبانيا إنها طردت سفير إيران ودبلوماسيا آخر من الجمهورية الإسلامية لتهديدهما أمنها القومي.

ولم تكشف الوزارة عن اسم الدبلوماسي الإيراني الآخر الذي أُعلن مع السفير غلام حسين محمدي "شخصان غير مرغوب فيهما".

ووفقا لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فقد خطط الدبلوماسيان الإيرانيان لهجمات إرهابية في ألبانيا.

ويعيش في ألبانيا قرابة ثلاثة آلاف من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، الذين اتهموا في الماضي السفير بأنه جاسوس للنظام الإيراني، وأعربوا عن خشيتهم من أن حياتهم في خطر.

وشكر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، على هذا الإجراء، في خطاب نشرته اليوم السفارة الأمريكية في ألبانيا.

وكتب ترامب في الرسالة، التي أكد فيها على أن ألبانيا "صديقة عظيمة": "أشكركم على جهودكم القوية لمجابهة إيران والرد على محاولات زعزعة الاستقرار لإسكات المعارضين حول العالم".

وأضاف الرئيس الأمريكي "إن طرد السفير الإيراني من بلادكم، هو تجسيد لجهودنا المشتركة، لكي نُظهر للحكومة الإيرانية أن أعمالها الإرهابية في أوروبا وحول العالم ستكون لها عواقب وخيمة".