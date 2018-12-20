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كُتّاب وآراء
الرئيس الروسي بوتين يلمح إلى زواج ثان محتمل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى، لكنه لم يفصح عن اسم العروس.
وكان بوتين (66 عاما)، الذي يحافظ بشدة على خصوصياته وخصوصيات أفراد أسرته، يرد على سؤال طرحه أحد المراسلين في مؤتمره الصحفي السنوي، والذي ركز في أغلبه على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد.
وقال بوتين مبتسما "كشخص يحظى بالاحترام، يتعين علي القيام بذلك في مرحلة ما".
وكان بوتين متزوجا من ليودميلا بوتينا منذ عام 1983 حتى طلاقهما الذي أُعلن عنه عام 2013.
ولا تشارك ابنتاهما كاترينا وماريا، وهما في أوائل الثلاثينات من العمر، في الحياة السياسية وبقيتا خارج دائرة الضوء.
ومنذ أن طلّق ليودميلا، انتشرت شائعات حول حياة بوتين الشخصية. وذكرت صحيفة روسية أنه كان على علاقة مع ألينا كاباييفا، وهي لاعبة جمباز أولمبية سابقة، لكن بوتين رفض تأكيد هذا الأمر.
وذكرت رويترز عام 2016 أن رجل أعمال له علاقات مع تابعين لبوتين نقل ملكية عقارات إلى شقيقة ألينا وجدتها.