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الرئيسية | خارج الحدود | احتجاجات "السترات الصفراء" تنطلق في البرتغال

احتجاجات "السترات الصفراء" تنطلق في البرتغال

احتجاجات "السترات الصفراء" تنطلق في البرتغال
هسبريس - إفي
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 13:25

خرجت تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في البرتغال، اليوم، دون حوادث تذكر، عدا بعض المناطق، كما هو الحال في مدينة براجا، حيث لا تزال العديد من الطرق مغلقة.

وفي لشبونة فالأمور تسير بشكل طبيعي على الرغم من توقع حدوث تظاهرات في وسط المدينة خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي مدينة بورتو، احتشد العشرات من المحتجين في بعض المناطق، ما أدي إلي وقوع العديد من المشاكل المرورية، وإجبار أصحاب السيارات علي البحث عن طرق بديلة.

وفي كويمبرا وسط البلاد ظهرت بعض التجمعات، التي لم تتسبب حتي الآن في وقف حركة المرور على الطرق.

وأعلنت حركة "السترات الصفراء البرتغالية" اليوم خروج نحو 25 مظاهرة في 17 مدينة، من خلال مواقع التواصل الإجتماعية.

كما أعلنت الشرطة البرتغالية عن استعداداتها لمواجهة التظاهرات المستلهمة من حركة "السترات الصفراء" الفرنسية، بعشرين ألف شرطي، معربة عن ثقتها في أن اليوم سيمر بسلام.

ويطالب المحتجون برفع الحد الأدني للأجور، ومراجعة إعانات البطالة، وتقليل الفوارق بين المعاشات.

كما يطالبون بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، والضرائب المفروضة على الشركات الصغيرة، وإلغاء الضريبة على المحروقات، ضمن مطالبات أخرى.

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