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"ناسا" تضع أول أداة لقياس الزلازل على المريخ
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:27
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الخميس، نجاحها بوضع أول أداة لقياس الزلازل على سطح المريخ.
وقالت "ناسا" إن المسبار الفضائي إنسايت ( InSight) نجح في وضع أول جهاز لقياس الزلازل على سطح المريخ والذي يدعى "أداة التجربة الزلزالية للبنية الداخلية"، (SEIS).
مدير مشروع InSight، توم هوفمان، قال في تصريحات صحفية، إن "الجدول الزمنى لأنشطة إنسايت على سطح المريخ يجري بشكل أفضل مما كنا نتوقع، تركيز مقياس الزلازل بأمان على السطح أصبحت هدية عيد ميلاد رائعة".
ومن المنتظر أن يبدأ مسبار إنسايت الذي وصل المريخ في 26 نوفمبر الماضي، بعد رحلة استغرقت 6 أشهر، بأعمال قياس الزلازل على سطح المريخ، وجمع معلومات بشأن الطبقات الداخلية للكوكب. -