شرطة النرويج: فيديو "جريمة شمهروش" حقيقي

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت الشرطة النرويجية أن من المرجح أن يكون مقطع "الفيديو" الذي يعرض ما يبدو أنها جريمة قتل سائحتين اسكندينافيتين في منطقة شمهروش، نواحي مراكش بالمغرب، حقيقيا.

وعثرت السلطات المغربية يوم الإثنين الماضي على جثتي السائحتين، وهما من الدنمارك والنرويج، بالقرب من قمة جبل توبقال في سلسلة جبال الأطلس، وكان يوجد قطع في رقبتيهما.

وجرى اعتقال العديد من المشتبه بهم، وقالت السلطات المغربية إن هناك صلة محتملة لهم بجماعة "داعش" .

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع "فيديو" يصور الجريمة الإرهابية التي ارتكبت في حق السائحتين الإثنين الماضي.

وقال جهاز التحقيقات الجنائية الوطنية: "لازال هناك بعض العمل جاريا في ما يتعلق بالتحليل والتقييم التقني، غير أننا نعتقد أنه يوجد سبب حتى الآن للقول إنه لا يوجد دليل ملموس على أن مقطع الفيديو غير حقيقي".

وتواصل الشرطة النرويجية التحقق من "الفيديو" مع نظرائها الدنماركيين.

وقالت الشرطة النرويجية إن الأشخاص الذين شاهدوا مقطع "الفيديو" تواصلوا معها، وآخرين كانت لهم تفاصيل عن رحلة المرأتين إلى المغرب.

والمرأتان طالبتان في جامعة جنوب شرق النرويج، حيث كانتا تدرسان القيادة في الهواء الطلق والثقافة والفلسفة البيئية.

وتبلغ الشابة النرويجية التي تدعى مارين اولاند 28 عاما، وجاءت من مدينة برينه الصغيرة في جنوب غربي النرويج؛ أما الشابة الأخرى التي تدعى لويزا فيستراجر يسبرسين /24 عاما/ فهي من يوتلاند بغرب الدنمارك.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات القضائية المغربية الخميس أن أربعة مشتبه بهم في جريمة قتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب البلاد هم من المبايعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

واعتقل ثلاثة من المشتبه بهم في الجريمة الخميس، مع ترجيح المحققين فرضية "العمل الإرهابي".

وكان المحققون يعملون على تحليل شريط نشر على "تويتر"، يظهر أربعة رجال وهم يبايعون تنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما أعلنه مسؤولون في الأجهزة الأمنية لوكالة فرانس برس.

وتمت تعبئة جميع الأجهزة الأمنية في المملكة في هذه القضية، ما أسفر حتى الآن عن القبض على أربعة أشخاص في مراكش.