مصرع شخص في إطلاق نار بالعاصمة النمساوية

هسبريس - رويترز

قالت الشرطة النمساوية اليوم الجمعة إن شخصين أصيبا بأعيرة نارية وإن أحدهما لفظ أنفاسه في مطعم شهير وسط فيينا بينما بدأت عملية أمنية.

وأضافت الشرطة في بيان "عُثر على شخصين مصابين بأعيرة نارية اليوم حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا (1230 بتوقيت غرينتش) في لوجيك بفيينا.. بدأت عملية ملاحقة ولم تتضح الملابسات بعد".