24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/12/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:30
|16:04
|18:26
|19:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الشعب يحكم في سويسرا .. سلطة الكانتونات وحكومة بسبع وزراء
- الأقلية المغربية بأمريكا.. من "فتية مغررين" إلى "مهاجرين ومتعلمين"
- تراث تافيلالت
- البنزرتي يقنع المدافع أعراب بعدم الرحيل عن الوداد
- الركراكي يقبل انتقال النفاتي إلى الدوري الإماراتي
"الأبناك الإسلامية" تتطلع إلى سنة 2019 لإطلاق "التأمين التكافلي" (5.00)
وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لـ"جريمة شمهروش" (5.00)
- فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش" - (133)
- وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لـ"جريمة شمهروش" - (131)
- باحثون: التراث الإسلامي يحتضن الإرهاب .. ومغاربة يكرهون الاختلاف - (105)
- التنديد والصمت يوزعان مواقف سلفيين مغاربة من "جريمة شمهروش" - (91)
- أخنوش يُعلن عن إجراءات مواكبة لتفادي مشاكل تسويق الليمون - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع شخص في إطلاق نار بالعاصمة النمساوية
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:33
قالت الشرطة النمساوية اليوم الجمعة إن شخصين أصيبا بأعيرة نارية وإن أحدهما لفظ أنفاسه في مطعم شهير وسط فيينا بينما بدأت عملية أمنية.
وأضافت الشرطة في بيان "عُثر على شخصين مصابين بأعيرة نارية اليوم حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا (1230 بتوقيت غرينتش) في لوجيك بفيينا.. بدأت عملية ملاحقة ولم تتضح الملابسات بعد".