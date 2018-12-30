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أردوغان يعد ترامب بتطهير سوريا من "داعش"
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:31
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على وعده بأن تكون تركيا مسئولة عن "تطهير" سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الجمعة الماضي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الرئيس التركي، خلال احتفالية في اسطنبول، "خلال المكالمة، سألني ترامب هل بإمكانكم تطهير سوريا من داعش؟، فأجبت بأننا قمنا بالفعل بتطهيرها وسنستمر".
وأضاف أن تركيا تعد حاليا خططا للقضاء على الميليشيا الجهادية في سوريا بعد سحب الولايات المتحدة قواتها، كما أعلنت واشنطن الأربعاء الماضي.