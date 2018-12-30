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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الإسبانية تضخ استثمارات لإقليم كتالونيا

الحكومة الإسبانية تضخ استثمارات لإقليم كتالونيا

الحكومة الإسبانية تضخ استثمارات لإقليم كتالونيا
هسبريس - إفي
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 17:45

أقرت الحكومة الإسبانية اليوم خلال اجتماع عقدته في برشلونة ضخ مجموعة من الاستثمارات وبعض التدابير الاجتماعية في إقليم كتالونيا، ما قوبل باحتجاجات وحوادث وقعت من جانب مدافعين متشددين عن استقلال الجزء الواقع شمال شرقي إسبانيا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ايسابيل سيلا في مؤتمر صحفي لدى ختام الجلسة إن اجتماع مجلس الوزراء في عاصمة كتالونيا يمثل "تعاطفا" نحو برشلونة وكتالونيا، معربة عن رغبتها في سير اليوم في ظل "أجواء طبيعية" و"دون أحداث عنف".

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