اعتقالات وإصابات في احتجاجات انفصاليين بكتالونيا

هسبريس - إفي

اعتقل 11 شخصا وأصيب 32 اخرين في الحوادث التي وقعت اليوم خلال احتجاجات الانفصاليين المتشددين الكتالونيين ضد اجتماع الحكومة الإسبانية في برشلونة.

وذكر جهاز الطوارئ الطبية أن بين المصابين 20 عنصرا من شرطة اقليم كتالونيا وصحفي تعدى عليه متشدد وغادر جميعهم المستشفى، بينما نقل أربعة أشخاص اخرين إلى مركز طبي.

وكشفت مصادر أمنية أن تسعة من المتشددين اعتقلوا في عدة حوادث في العاصمة الكتالونية واثنين اخرين في مدينة تاراغونا بإقليم كتالونيا شمالي شرق البلاد.

واحتشد مئات الاشخاص في عدة مناطق ببرشلونة وقرب المبنى الذي عقدت فيه الحكومة الإسبانية برئاسة الاشتراكي بدرو سانشيز الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء المعتاد عقده في مدريد في بادرة لتقليل التوتر مع السلطات الاستقلالية الكتالونية.

وذكرت الشرطة المحلية أن ألف شخص احتشدوا في مدينة خيرونا في اطار الاحتجاجات.

من ناحية أخرى، أقرت الحكومة الإسبانية اليوم خلال اجتماع عقدته في برشلونة ضخ مجموعة من الاستثمارات وبعض التدابير الاجتماعية في إقليم كتالونيا، ما قوبل باحتجاجات وحوادث وقعت من جانب مدافعين متشددين عن استقلال الاقليم.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ايسابيل سيلا في مؤتمر صحفي لدى ختام الجلسة إن اجتماع مجلس الوزراء في عاصمة كتالونيا يمثل "تعاطفا" نحو برشلونة وكتالونيا، معربة عن رغبتها في أن يسير اليوم في ظل "أجواء طبيعية" و"دون أحداث عنف".

وأقرت الحكومة في اجتماع شهد انتشارا امنيا مكثفا عدة اجراءات نحو هذا الاقليم الإسباني، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، مثل استثمارات في عدة مجالات ومبادرات رمزية مثل تغيير اسم مطار برشلونة والذي سيطلق عليه "جوزيب تاراديلاس" تكريما لأول رئيس لحكومة اقليم كتالونيا بعد عودة الديمقراطية.

وأقرت الحكومة أيضا بيان ادانة ورفض للمحاكمة العسكرية التي جرت في عام 1940 في خضم نظام ديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو عندما حكم بالاعدام على رئيس حكومة اقليم كتالونيا لويس كامبانيس الذي اعدام بعده على الفور.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى من الرواتب بنسبة 22.3% وزيادة أخرى بـ2.25% في رواتب موظفي القطاع العام في اطار برنامجها لتحسين وضع المواطنين.

وأوضحت سيلا أن هذه تعد أكبر زيادة في الحد الأدنى للرواتب منذ عام 1977.