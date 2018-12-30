مصر تعلن حالة استنفار أمني قبيل رأس السنة

هسبريس - و.م .ع

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، عن رفع حالة الاستنفار الأمني بجميع محافظات البلاد بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك من خلال نشر قوات الأمن لتأمين المحاور المرورية والمنشآت الحيوية والمهمة ودور العبادة.

وأفاد بيان للوزارة بأنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية ، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة". وبحسب المصدر ذاته ، فقد "بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء الاحتفالات".

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية ، يضيف البيان ، نشر قوات الأمن،و قوات التدخل السريع وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق المهمة والحيوية ، ودور العبادة ، وتكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، كما أهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

ويشن الجيش المصري مدعوما بقوات الأمن حربا ضد معاقل الإرهاب بعدد من المحافظات لا سيما شمال سيناء، في وقت أكدت فيه بيانات رسمية تراجع وتيرة تنفيذ العمليات الإرهابية خلال سنة 2018.