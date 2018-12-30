مطار دبي الدولي يستقبل المسافر رقم "مليار"

هسبريس - متابعة

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أن مطار دبي الدولي، استقبل يوم الخميس المنصرم المسافر رقم "مليار" .

وقالت المؤسسة اليوم الجمعة إن مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 شتنبر عام 1960، يسعى إلى تقريب المسافة بينه وبين مطاري "هارتسفيلد أتلانتا " الأميركي، و"بكين العاصمة" الصيني، على صعيد تبوأ المركز الأول في ما يتعلق بإجمالي حركة المسافرين، لا المسافرين الدوليين فقط.

وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي عدد الرحلات في مطار دبي الدولي يصل إلى نحو 8500 رحلة أسبوعية، تسيرها الناقلات العاملة في المطار إلى 240 وجهة حول العالم، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 شركة طيران تعمل انطلاقا من المطار لنقل الركاب، فضلا عن 30 شركة للشحن الجوي.

وشهد مطار دبي الدولي ، حسب المصدر ذاته، تنفيذ سلسلة من مشروعات التوسعة الكبرى، أبرزها كان خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح "كونكورس أ" في يناير 2013، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمباني المسافرين (1) و(2) و3) من 60 مليونا إلى 75 مليون مسافر سنويا، فيما أسهم افتتاح مبنى "كونكورس دي" في فبراير 2016، بكلفة 1.2 مليار دولار، في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار دبي إلى 90 مليون مسافر.

وتعمل مؤسسة مطارات دبي على خطة جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

وحافظ مطار دبي الدولي على ترتيبه كثالث أكبر مطارات العالم ازدحاما فى حركة المسافرين خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2018، وذلك وفقا للتقرير الشهرى الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو".