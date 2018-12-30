24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:31
|16:04
|18:27
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجمارك تحبط عمليات تهريب بأزيد من مليوني درهم
- وَثائق إدارية تحرِم مواهب مغربية من ارتداء أقمصة "أسود الأطلس"
- عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن
- "قادمون وقادرون": "جريمة إمليل" فِعل بربري
- "ركبة اصطناعية" تعيد الحركة إلى مريضة في آزرو
صور الفضاء ترصد موسماً فلاحياً جيداً وامتلاء كبيراً للسدود بالمغرب (5.00)
موالاة "داعش" توقع بشابين في قبضة الأمن باشتوكة آيت باها (5.00)
مكتب الأبحاث القضائية يوقف 9 متورطين في "جريمة شمهروش" (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصين .. "احتيال هرمي" بقيمة 171 مليون دولار
اعتقلت السلطات الصينية ستة أشخاص بتهمة الاحتيال بعد الحصول على مليار و190 مليون يوان (172.3 مليون دولار) عبر نظام "التسويق الهرمي" الذي يعتمد على "جمع المال عبر أكبر عدد من المشتركين".
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن النظام كان يتم تشغيله عبر موقع الكتروني جذب استثمارات بعدما وعد بمنح عائد سنوي للمشتركين، نسبته 14%، في نظام قروض بين أفراد رغم افتقاده لرخصة عمل رسمية.
وتلقت شرطة مدينة شينزين، جنوب شرق الصين، بلاغا عن عملية الاحتيال شهر يناير الماضي، واسفرت التحقيقات عن اعتقال ستة اشخاص من مسؤولي الموقع، بينما تجري السلطات حاليا تحقيقات بشأن منصة أخرى تشغلها الشركة نفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
و نذكر فقط بهذا العمل الإجرامي لعلنا نجد آذانا صاغية من طرف حكومتنا الموقرة لمساندة أعمالنا المتواضعة التي تهدف إلى تمويل ميزانيات 2019..2021 بموارد ذاتية التي نضعها رهن إشارتها و بالمجان.