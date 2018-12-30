الصين .. "احتيال هرمي" بقيمة 171 مليون دولار

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت السلطات الصينية ستة أشخاص بتهمة الاحتيال بعد الحصول على مليار و190 مليون يوان (172.3 مليون دولار) عبر نظام "التسويق الهرمي" الذي يعتمد على "جمع المال عبر أكبر عدد من المشتركين".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن النظام كان يتم تشغيله عبر موقع الكتروني جذب استثمارات بعدما وعد بمنح عائد سنوي للمشتركين، نسبته 14%، في نظام قروض بين أفراد رغم افتقاده لرخصة عمل رسمية.

وتلقت شرطة مدينة شينزين، جنوب شرق الصين، بلاغا عن عملية الاحتيال شهر يناير الماضي، واسفرت التحقيقات عن اعتقال ستة اشخاص من مسؤولي الموقع، بينما تجري السلطات حاليا تحقيقات بشأن منصة أخرى تشغلها الشركة نفسها.