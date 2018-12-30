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الرئيسية | خارج الحدود | الصين .. "احتيال هرمي" بقيمة 171 مليون دولار

الصين .. "احتيال هرمي" بقيمة 171 مليون دولار

الصين .. "احتيال هرمي" بقيمة 171 مليون دولار
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 دجنبر 2018 - 12:50

اعتقلت السلطات الصينية ستة أشخاص بتهمة الاحتيال بعد الحصول على مليار و190 مليون يوان (172.3 مليون دولار) عبر نظام "التسويق الهرمي" الذي يعتمد على "جمع المال عبر أكبر عدد من المشتركين".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن النظام كان يتم تشغيله عبر موقع الكتروني جذب استثمارات بعدما وعد بمنح عائد سنوي للمشتركين، نسبته 14%، في نظام قروض بين أفراد رغم افتقاده لرخصة عمل رسمية.

وتلقت شرطة مدينة شينزين، جنوب شرق الصين، بلاغا عن عملية الاحتيال شهر يناير الماضي، واسفرت التحقيقات عن اعتقال ستة اشخاص من مسؤولي الموقع، بينما تجري السلطات حاليا تحقيقات بشأن منصة أخرى تشغلها الشركة نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - l'expert retraite bénévole السبت 22 دجنبر 2018 - 13:25
و يرجع لنا الشرف أن تصدينا بحزم لعمل مماثل في المغرب في الثمانينات من القرن الماضي حيث كان المواطنون يرسلون ..قاسمات الجواب.. (طوابع بريدية دولية) إلى شريكة و همية في إحدى دول الخليج إلى نفذت حصة المغرب من هذه القوائم بقيمة تعادل آنذاك قيمة الأداء السنوي لالدين الخارجي بالكمال و التمام.

و نذكر فقط بهذا العمل الإجرامي لعلنا نجد آذانا صاغية من طرف حكومتنا الموقرة لمساندة أعمالنا المتواضعة التي تهدف إلى تمويل ميزانيات 2019..2021 بموارد ذاتية التي نضعها رهن إشارتها و بالمجان.
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