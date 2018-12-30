سقوط قتلى في انفجار قنبلتين بعاصمة الصومال

هسبريس - د.ب.أ

أفادت تقارير أمنية صومالية، اليوم السبت، بأن 15 شخصا على الأقل قتلوا فى انفجار قنبلتين بالعاصمة مقديشيو.

وقال ضابط الشرطة أحمد بشان: "حتى الآن نعرف أن 15 شخصا قُتلوا في الهجمات بشكل إجمالي" مضيفا أنه يتوقع ارتفاع حصيلة القتلى.

وقال ضابط شرطة آخر يدعى علي حسن كولميي، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم سماع دوي انفجارين في العاصمة، بالقرب من القصر الرئاسي.

وأظهرت صور، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من جثث القتلى مبعثرة في شوارع المنطقة، من بينها جثث أشخاص يرتدون الزي الرسمي للشرطة.

حركة "الشباب" الصومالية، المصنفة إرهابية، أعلنت تبنيها لهذا الهجوم الدامي في مقديشيو.