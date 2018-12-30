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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة السودانية تتهم الخرطوم بقمع الاحتجاجات

المعارضة السودانية تتهم الخرطوم بقمع الاحتجاجات

المعارضة السودانية تتهم الخرطوم بقمع الاحتجاجات
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 دجنبر 2018 - 22:56

ندد حزب "الأمة"، التكتل الأساسي في صفوف المعارضة السودانية، بقمع الاحتجاجات التي خرجت جراء ندرة وغلاء السلع الأساسية في السودان، خلال الأيام الأخيرة، وطالب بتشكيل حكومة انتقالية من أجل إدارة الأوضاع الراهنة.

وأكد رئيس الحزب وتحالف "قوى نداء السودان" المعارض الصادق المهدي، في مؤتمر صحفي، مقتل 22 شخصا في قمع المظاهرات على يد قوات الأمن.

وقال السياسي الذي عاد خلال الأيام الأخيرة إلى السودان، بعد قضاء 10 شهور في المنفى، إن "أمام النظام الحاكم خيارين، التعاطي مع مطالب الشعب وقبول نقل سلمي للسلطة أو رفضها والدخول في مواجهة مع الشعب وحينئذ سيكون الخاسر".

وذكر المهدي أنه سيقترح على القوى المعارضة الأخرى تقديم مذكرة بمشروع لتشكيل "نظام جديد بديل للحالي". وأوضح زعيم الحزب ذي التوجه الإسلامي المعتدل أنه في حال رفضت الحكومة هذه المذكرة فسيجري الدعوة إلى إضراب عام وتحركات أخرى على شكل "انتفاضة".

واعتبر المهدي أن الوضع الاقتصادي الراهن، الذي دفع آلاف الأشخاص للتظاهر منذ الأربعاء، خطيرا ومبينا أن كل الحلول التي اقترحت من جانب الحكومة لمعالجة الأوضاع "فشلت".

يشار إلى أن المحتجين قد خروجوا إلى الشوارع من أجل التنديد بندرة الخبز والوقود وزيادة الأسعار في ظل تضخم بلغ 69% لكنهم رفعوا شعارات ضد حكومة الخرطوم والرئيس حسن البشير.

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