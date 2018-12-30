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الرئيسية | خارج الحدود | الرياض تعتمد أول امرأتين سعوديّتين في مهام إطفائية

الرياض تعتمد أول امرأتين سعوديّتين في مهام إطفائية

الرياض تعتمد أول امرأتين سعوديّتين في مهام إطفائية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 دجنبر 2018 - 14:45

انضمت امرأتان سعوديتان إلى قسم مكافحة الحرائق بعملاق النفط السعودي "أرامكو"، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأوردت صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، أن الشركة دربت لأول مرة امرأتين سعوديتين على مقاومة الحرائق ومهمات رجال الإطفاء، ضمن برنامج مران اعتادت الشركة على إقامته بشكل دوري.

ونقلت الصحيفة عن جازية الدوسري، المشاركة في البرنامج، قولها إنها استلهمت مشاركتها في برنامج مقاومة الحرائق من والدها ،الذي كان رجل إطفاء شغوفا بعمله، و"هو فخور جدا لأن الجيل الثاني من عائلته يواصل إرثه"، مؤكدة أن "الانضمام إلى قسم مكافحة الحرائق حلم أصبح حقيقة".

من جهتها، أعربت عبير الجبر عن "فخرها بأن تكون جزءا من شركة تمنح فرصا متساوية للجميع". بينما أبرز مدير البرنامج، غسان أبو الفرج، "أهمية هذه اللحظة التاريخية المتمثلة في أول امرأتين إطفائيتين معتمدتين في المملكة".

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