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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع تضريب شركات النرويج بنسبة 28 في المائة

ارتفاع تضريب شركات النرويج بنسبة 28 في المائة

ارتفاع تضريب شركات النرويج بنسبة 28 في المائة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 01:45

بلغ إجمالي الضرائب النرويجية على الشركات 159 مليار كرونة (15.99 مليار أورو) في عام 2017، أي بزيادة قدرها 28 في المئة عن العام 2016، وفقا لمعطيات رسمية.

وأسهمت شركات النفط بـ 39.8 مليار كرونة (4 مليار أورو) في نمو ضريبة الشركات التي تم تأسيسها، بزيادة قدرها 101 في المئة، حسب المعهد النرويجي للإحصاء.

وأشار التقرير إلى أن ضريبة الدخل لشركات النفط ارتفعت إلى 34.8 مليار كرونة في عام 2017، في حين بلغت الضرائب الخاصة 61.5 مليار كرونة، مشيرا إلى أن تكاليف التنقيب بلغت 17.2 مليار كرونة، التقرير.

وفيما يتعلق بشركات الكهرباء، فإن الضرائب المفروضة على شركات القطاع كانت من 1.9 مليار كرونة (191 مليون أورو) إلى 10.1 مليار كرونة (1.01 مليار أورو) بين عامي 2016 و 2017، وفقا لنفس المصدر.

وهكذا بلغت ضريبة الدخل 3.7 مليار كرونة، بانخفاض 2.7 في المئة عن العام السابق، في حين بلغت ضريبة الأملاك 6.3 مليار كرونة، مقابل 1.2 مليار كرونة في عام 2016.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، بلغ إجمالي الضرائب المدفوعة 69.8 مليار كرونة (7.02 مليار أورو) في عام 2017، بانخفاض قدره 6.7 مليار كرونة (674 مليون أورو) مقارنة بعام 2016.

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