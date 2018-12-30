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الرئيسية | خارج الحدود | مريض يعزف القيثار أثناء خضوعه لجراحة في المخ

مريض يعزف القيثار أثناء خضوعه لجراحة في المخ

مريض يعزف القيثار أثناء خضوعه لجراحة في المخ
هسبريس - رويترز
السبت 22 دجنبر 2018 - 16:35

عزف فنان الجاز الجنوب أفريقي موسى مانزيني موسيقاه في أنحاء شتى من العالم، لكنه قدم عرضا ليس له مثيل عندما داعب أوتار قيثارته وهو راقد للخضوع لجراحة في المخ.

ويظهر مانزيني، الذي يعزف عددا من الآلات ويحاضر في الجامعة، ضمن فيديو مصور أثناء الجراحة التي استمرت ست ساعات لاستئصال ورم في المخ، إذ يبدو راقدا على ظهره في غرفة العمليات، محاطا بأفراد الطاقم الطبي، ويعزف على أوتار القيثارة.

وسمح ذلك للأطباء في مدينة دربان، بجنوب إفريقيا، بتحديد مناطق المخ التي يستخدمها مانزيني عند العزف حتى يحافظوا عليها ويعيدوا إلى أصابعه بعض الحركات التي تأثرت سلبا بالورم.

وقال مانزيني لرويترز، بعد أسبوع من العملية الجراحية، "انتابني شعور غريب للغاية وغير مريح. أن تكون في حالة بين التخدير العام واليقظة وتسمع أصوات معدات الطبيب داخل رأسك ... يكون من الصعب للغاية التركيز".

واختار الأطباء أن يظل مانزيني يقظا لتقييم أي المناطق في دماغه تعمل أثناء إجراء الجراحة ،مما يساعد على الحد من خطر إصابته بأي أضرار عصبية.

وقال مانزيني: "نجح الأمر لأن الخطر الأكبر كان هو الشلل. وأنا لم أصب بالشلل وما زلت أتحكم في أطرافي، لذلك معنوياتي مرتفعة وأتعافى جيدا"، وأضاف أنه ينوي الوقوف على المسرح مجددا بمجرد استكمال تعافيه.

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