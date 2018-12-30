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كُتّاب وآراء
ظهور مفاجئ لـ"السترات الصفراء" وسط باريس
قام المئات من متظاهري "السترات الصفراء"، الحركة الإحتجاجية التي وضعت الحكومة الفرنسية في مأزق، بالتجمع بشكل مفاجئ وسط باريس، اليوم السبت، وتصدت لهم قوات الشرطة قرب" ساحة مادلين"، قرب قصر الإليزي الرئاسي.
وعلى الرغم من إعلان الحركة تنظيم احتجاجاتها للأسبوع السادس في فرساي، غرب باريس، إلا أن أنصارها بدأوا في التوافد على "حي مونمارتر"، في تكتيك جديد، وانطلقت المسيرة في الشوارع حتى وصلت إلى الشوارع المحيطة بالإليزي.
وأربكت هذه الاستراتيجية الجديدة لـ"السترات الصفراء" قوات الشرطة، التي قامت بالانتشار السريع لتطويق المتظاهرين، لتتم سيطرة الأمنيين على المسيرة الاحتجاجية دون تسجيل أي حالات اعتقال في صفوف الغاضبين.