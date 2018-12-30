الإسبان ينتظرون نتيحة سحب "اليانصيب السنوي"

هسبريس ـ مُتابعة

يحبس الإسبان أنفاسهم، اليوم السبت، انتظارا لـ"يانصيب الكريسماس السنوي"، بخصوص الجائزة الكبرى لـ"إل غوردو"، وقيمتها 2.4 مليار يورو.

ويستغرق السحب، الذي يقام في العادة بدار أوبرا "تياترو ريال" في مدريد، عدة ساعات يتم خلالها توزيع الكثير من الجوائز الصغيرة على آلاف الفائزين، أكبرها قيمتها 400 ألف يورو.

وينطوى تقليد "يانصيب الكريسماس"، الذي يجرى خلال أعياد "الكريسماس" على توقعات واسعة، وتبثه الاذاعة والتلفزيون، اليوم السبت، حيث يقوم أطفال بإعلان الأرقام الفائزة.

ويوصف اليانصيب الإسباني بأنه الأقدم في العالم؛ حيث يعود إلى عام 1763 عندما طرحه الملك تشارل الثالث لجمع المال لخزينة الدولة.