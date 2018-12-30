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الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز في ذمّـة الله
السبت 22 دجنبر 2018 - 17:30
توفي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، عن عمر ناهز 87 عاما.
وأوردت قناة "العربية" السعودية خبر وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، نقلا عن تغريدة لنجل الراحل عبد العزيز طلال في "تويتر"، مشيرا إلى استقبال العزاء بالمملكة لمدة 3 أيام؛ تبدأ غدا الأحد.
والأمير طلال بن عبد العزيز هو الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز، وأخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسبق للراحل أن شغل العديد من المناصب الحكومية العليا في المملكة، منها منصبي وزير للمواصلات والمالية قبل تعيينه سفيرا لدى فرنسا.