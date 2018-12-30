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كُتّاب وآراء
خارجية البرازيل: لا أرباح من نقل السفارة إلى القدس
يرى وزير خارجية البرازيل ألويسيو نونيس أن بلاده لا تربح شيئا من النقل المحتمل لسفارتها من تل آبيب إلى القدس، في إسرائيل، والمقترح من الرئيس المنتخب جايير بولسونارو.
وقال وزير الخارجية، في مقابلة نشرتها صحيفة "او ستادو دي ساو باولو"، إنها "ليست فقط مسألة تجارة. إنه وضع احترام من البرازيل للقانون الدولي"، وفق تعبيره.
وعلى غرار الولايات المتحدة، أعلن بولسونارو رغبته في نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة، في قرار قد يؤثر اقتصاديا على البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بسبب أهمية السوق العربي في صادرات اللحوم.
وأشاد نونيس، الذي يتولى وزارة الخارجية منذ عام 2017 وسيترك المنصب لارنستو أراوخو في يناير المقبل، بقرب البرازيل من أمريكا وسعي بولسونارو إلى تعزيزه خلال ولايته، ولا يخشى على العلاقات بين البرازيل والصين؛ أكبر شريك تجاري منذ عام 2009.
وبحث المسؤول نفسه، أيضا، وضع سوق الجنوب المشترك "ميركوسور"، الذي يضم البرازيل وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، الذي تعهد بولسونارو بـ"إعادة النظر فيه" عند توليه السلطة.