24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3116:0418:2719:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن (5.00)

  2. "التنمية المفقودة" تفاقم محنة جماعة أنجيل مع التهميش والعزلة (5.00)

  3. ملاحظات حول إرهاب "شمهروش" (5.00)

  4. أبو حفص ينادي بإصلاح ديني عقب "جريمة شمهروش" في الحوز (5.00)

  5. الإفراج عن ألف جهادي متطرف بسوريا يتحول إلى "كابوس أوروبي" (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حاملة طائرات أمريكية تحرك الحرس الثوري بإيران

حاملة طائرات أمريكية تحرك الحرس الثوري بإيران

حاملة طائرات أمريكية تحرك الحرس الثوري بإيران
هسبريس - رويترز
السبت 22 دجنبر 2018 - 21:49

ذكر التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري الإيراني بدأ مناورات في الخليج، اليوم السبت، بعدما دخلت حاملة طائرات أمريكية إلى الممر الملاحي في ظل توترات مع واشنطن بشأن إعادة فرض عقوبات أمريكية.

وعرض التلفزيون لقطات لقوات برمائية تهبط في جزيرة قشم خلال التدريبات التي شاركت فيها، أيضا، قطع بحرية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة، وراجمات صواريخ ووحدات من "الكوماندوز".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، قوله: "نأمل من خلال هذه المناورات أن يكون الأعداء قد أدركوا، أكثر من ذي قبل، مدى قدراتنا المدمرة في مواجهة إجراءاتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي السبت 22 دجنبر 2018 - 22:00
الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل هما سبب جل المشاكل التي يعاني منها العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.