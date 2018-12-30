حاملة طائرات أمريكية تحرك الحرس الثوري بإيران

هسبريس - رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري الإيراني بدأ مناورات في الخليج، اليوم السبت، بعدما دخلت حاملة طائرات أمريكية إلى الممر الملاحي في ظل توترات مع واشنطن بشأن إعادة فرض عقوبات أمريكية.

وعرض التلفزيون لقطات لقوات برمائية تهبط في جزيرة قشم خلال التدريبات التي شاركت فيها، أيضا، قطع بحرية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة، وراجمات صواريخ ووحدات من "الكوماندوز".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، قوله: "نأمل من خلال هذه المناورات أن يكون الأعداء قد أدركوا، أكثر من ذي قبل، مدى قدراتنا المدمرة في مواجهة إجراءاتهم".