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كُتّاب وآراء
طرابلس وأنقرة تحققان في شحنة أسلحة وصلت ليبيا
قالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إن طرابلس وأنقرة اتفقتا، اليوم السبت، على فتح تحقيق مشترك وعاجل بشأن شحنة أسلحة وصلت من تركيا، وضُبطت في ميناء بالقرب من طرابلس، الأسبوع الماضي.
وأصدرت الحكومة البيان بعد مباحثات في طرابلس بين رئيس الوزراء الليبي فائز السراج ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. ونقل المصدر عن أوغلو قوله إن" أنقرة ترفض مثل هذه الأفعال التي لا تمثل سياسة الدولة التركية ولا نهجها"، وفق تعبيره.
وضبطت سلطات الجمارك هذه الأسلحة يوم الثلاثاء الماضي في ميناء الخمس، على بعد نحو 100 كيلومتر من شرق طرابلس.