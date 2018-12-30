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الرئيسية | خارج الحدود | استقالة مبعوث أمريكا لدى تحالف محاربة "داعش"

استقالة مبعوث أمريكا لدى تحالف محاربة "داعش"

استقالة مبعوث أمريكا لدى تحالف محاربة "داعش"
هسبريس ـ مُتابعة (رسم: مبارك بوعلي)
الأحد 23 دجنبر 2018 - 01:42

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن موفد الولايات المتحدة لدى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بريت مكغورك، قدم استقالته.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاستقالة ستكون سارية المفعول في 31 دجنبر الجاري.

وتأتي هذه الاستقالة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، وفي أعقاب الاعلان عن استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس.

وحتى الأسبوع الماضي قال مكغورك، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما، إن لا أحد يعلن أن المهمة أنجزت في المعركة ضد "داعش"، وذلك قبل أيام من إعلان الرئيس عن "هزيمة التنظيم الإرهابي".

وكان من المقرر أن يترك الموفد، البالغ من العمر 45 عاما، منصبه في فبراير المقبل؛ لكن قيل إنه شعر أنه "لم يعد قادرا على الاستمرار في العمل بعد قرار ترامب سحب الجنود من سوريا".

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