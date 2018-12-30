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الرئيسية | خارج الحدود | إغلاق الموانئ الإيطالية أمام أزيد من 300 مهاجر

إغلاق الموانئ الإيطالية أمام أزيد من 300 مهاجر

إغلاق الموانئ الإيطالية أمام أزيد من 300 مهاجر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 23 دجنبر 2018 - 06:49

أعلنت إيطاليا إغلاق موانئها أمام 310 مهاجرين أنقذتهم منظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز" غير الحكومية الإسبانية، في وقت سابق، بعدما رفضت مالطا استقبالهم أيضا.

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، من خلال موقع "تويتر"، قال: "جوابي واضح؛ المرافئ الإيطالية مغلقة! الحفلة انتهت للمتاجرين بالبشر ولمن يساعدونهم".

وأوضح سالفيني، زعيم "الرابطة"، أن المنظمة الإسبانية طلبت السماح بفتح مياه إيطاليا الإقليمية أمام السفينة المحملة بأطفال ورجال ونساء ورضع، أنقذوا الجمعة، بعدما رفضتهم مالطا.

وأعلنت "بروأكتيفا أوبن آرمز"، قبل يومين، عن إنقاذها حوالي 300 ممن المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية، بينهم نساء حوامل، كانوا موزعين على متن 3 قوارب.

وقالت المنظمة نفسها إن من بين المهاجرين امرأة ورضيعها، الذي ولد على الشاطئ الليبي، تم إحضارهما لاحقا إلى مالطا عبر مروحية في ملكية خفر السواحل.

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