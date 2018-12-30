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الرئيسية | خارج الحدود | باكستان تؤكد تسهيلها عملية السلام في أفغانستان

باكستان تؤكد تسهيلها عملية السلام في أفغانستان

باكستان تؤكد تسهيلها عملية السلام في أفغانستان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 23 دجنبر 2018 - 05:55

أكدت الحكومة الباكستانية أنها تسهل عملية السلام في أفغانستان، موضحة أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب سبعة ألاف جنودها من هذا البلد كان بادرة تطالب بها "حركة طالبان".

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في تصريح للصحفيين في مدينة ملتان الشرقية، "الهدف تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، لذا فان باكستان تقوم بدورها وستواصل القيام بذلك. فقط يمكننا تسهيله وهذا ما نفعله".

وأوضح المسؤول أنه تحقق تقدم خلال جولات الحوار بين عناصر طالبان وواشنطن ،الأسبوع الجاري في الإمارات، في المرة الثالثة التي يجلس فيها ممثلون من الجانبين حول الطاولة خلال الشهرين الأخيرين.

وذكر قرشي أيضا: "نأمل في مزيد من التقدم في المحادثات وإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان. ستلعب باكستان أي دور ممكن".

وأكد الوزير، بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب سبعة ألاف جندي من أفغانستان، نصف الفرقة المنتشرة حاليا والبالغة 14 ألف جندي، أن عناصر طالبان كانت ترغب في "بادرة على الانسحاب".

ورفضت عناصر طالبان في "اجتماع الامارات" الجلوس مع الحكومة الأفغانية، وقررت التحدث بمفردها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبحث انسحاب القوات الدولية من التراب الأفغاني.

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