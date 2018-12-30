تعزيزات عسكرية تركية تصل الحدود مع سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

وصل إلى ولاية كليس التركية رتل يضم عربات مدرعة أرسلها الجيش التركي ضمن التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن رتلا عسكريا أرسله الجيش التركي، من مختلف الثكنات العسكرية في البلاد، وصل إلى منطقة "إلبيلي" بولاية كليس، برفقة فِرق من قوات الشرطة.

ووفق مصادر عسكرية تركية فإن القوات الجديدة تأتي لتعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.