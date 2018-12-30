24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3116:0518:2719:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن (5.00)

  2. "التنمية المفقودة" تفاقم محنة جماعة أنجيل مع التهميش والعزلة (5.00)

  3. ملاحظات حول إرهاب "شمهروش" (5.00)

  4. متخصص: "جريمة شمهروش" تكشف انتقال خطر الإرهاب إلى البوادي (5.00)

  5. وزير خارجية إسبانيا: "مائوية أنوال" فرصة لجبر ضرر منطقة الريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تعزيزات عسكرية تركية تصل الحدود مع سوريا

تعزيزات عسكرية تركية تصل الحدود مع سوريا

تعزيزات عسكرية تركية تصل الحدود مع سوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 23 دجنبر 2018 - 03:59

وصل إلى ولاية كليس التركية رتل يضم عربات مدرعة أرسلها الجيش التركي ضمن التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن رتلا عسكريا أرسله الجيش التركي، من مختلف الثكنات العسكرية في البلاد، وصل إلى منطقة "إلبيلي" بولاية كليس، برفقة فِرق من قوات الشرطة.

ووفق مصادر عسكرية تركية فإن القوات الجديدة تأتي لتعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.