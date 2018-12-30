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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام

محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام

محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام
هسبريس - رويترز
الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:40

مددت محكمة يابانية اليوم الأحد حبس كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان موتور لمدة عشرة أيام، إذ يواجه اتهامات جديدة تتمثل في التسبب في تكبد نيسان 16.6 مليون دولار من خسائر الاستثمار الشخصي.

ويعني قرار محكمة طوكيو الجزئية أن غصن سيبقى في السجن الرئيسي بالعاصمة اليابانية الذي يحتجز فيه منذ اعتقاله الشهر الماضي بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وقال ممثلون للادعاء إن قرارا بتجديد حبس غصن صدر يوم الجمعة بناء على اشتباه في أنه حول في أكتوبر تشرين الأول 2008، صفقات شخصية إلى شركة تصنيع السيارات مما جعلها مسؤولة عن خسائر متعلقة بفروق أسعار تصل قيمتها إلى 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار).

وأضافوا أن الخطوة تسببت في إلحاق أضرار مادية بنيسان.

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