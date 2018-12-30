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كُتّاب وآراء
محكمة تخفض مؤبد مرشد الإخوان إلى 10 سنوات
قضت محمكة النقض المصرية بخفض الحكم الصادر في حق المرشد العام لجماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة، من السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف بني سويف".
كما قضت المحكمة، وهي أعلى محكمة مدنية وأحكامها غير قابلة للطعن، ب3 سنوات في حق 37 متهمين آخرين ، وذلك لإدانتهم في قضية عنف وقعت في محافظة بني سويف جنوب القاهرة سنة 2013.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من محمد بديع وآخرين على أحكام السجن، مضيفة أن المحكمة "خففت الحكم الصادر ضد بديع من المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 37 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات عن الاتهامات المسندة إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية تجاه متهم لوفاته".
وكانت محكمة جنايات بني سويف، قد قضت في شتنبر الماضي، بمعاقبة بديع و3 متهمين بالسجن المؤبد، و35 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري ومدرسة للراهبات خلال أحداث عنف شهدتها محافظة بني سويف في غشت 2013.