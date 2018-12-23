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الرئيسية | خارج الحدود | سرقة بنك بمسدس في أبعد منطقة مأهولة على الأرض

سرقة بنك بمسدس في أبعد منطقة مأهولة على الأرض

سرقة بنك بمسدس في أبعد منطقة مأهولة على الأرض
هسبريس - و.م.ع
الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:26

تمكن رجل مسلح بمسدس، أمس السبت، من تنفيذ سرقة في أبعد تجمع بشري على الأرض، يبعد نحو 1000 كيلومتر عن القطب الشمالي.

وقالت السلطات إن عملية السرقة هي أول عملية سطو على بنك في المنطقة منذ بداية الوجود البشري فيها.

وقال المتحدث باسم الحاكم المحلي في الأرخبيل تيري كارلسن "وقعت حادثة سطو مسلح على بنك في الساعة 10:40 صباحا".

وأوضح أن المسلح نجح بسرقة مبلغ من المال بعد أن هدد العاملين في البنك بواسطة مسدس.

وأضاف أنه تم القبض على المسلح سريعا بعد تنفيذه عملية السرقة، وألقي القبض عليه في وسط مدينة لونغييرباين، عاصمة الأرخبيل، الواقع في منتصف المسافة بين البر النرويجي والقطب الشمالي.

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