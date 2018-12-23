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كُتّاب وآراء
الجيش المصري يقتل 14 "متطرفا" بمدينة العريش
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد مقتل 14 "إرهابيا" كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .
وقالت الداخلية ، في بيان أروده التلفزيون المصري ، إنه "بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات والذى أسفر عن مقتل ثمانية من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة آخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب وفى تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم 6 عناصر إرهابية حتفها".
وحسب الداخلية، عثر بحوزة العناصر المستهدفة على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.