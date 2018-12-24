24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المستشفى الميداني العسكري المغربي يخفف آلام الفلسطنيين في غزة (5.00)

  2. الهشاشة تضع العصيّ في عجلات تنمية جماعة بني خلوڭ بسطات (5.00)

  3. وزير خارجية إسبانيا: "مائوية أنوال" فرصة لجبر ضرر منطقة الريف (5.00)

  4. الرئيس ماكرون يزور تشاد لتفقّد الجيش الفرنسي (5.00)

  5. محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون ينتقد قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

ماكرون ينتقد قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

ماكرون ينتقد قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا
هسبريس - رويترز
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 00:40

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد عن أسفه الشديد إزاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وفي تحول سياسي مفاجئ، أعلن ترامب يوم الأربعاء أن بلاده ستسحب الجنود الأمريكيين البالغ عددهم نحو 2000 من سوريا. وأثار هذا التغير الكبير في سياسة واشنطن حيال الشرق الأوسط قلق حلفائها.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في تشاد "أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا".

وأضاف "أن نكون حلفاء هو أن نقاتل كتفا بكتف. هذا أهم شيء بالنسبة لرئيس دولة أو قائد جيش". وتابع قائلا "الحليف ينبغي التعويل عليه".

وأكد ماكرون على أهمية العمل الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي استعادت السيطرة على أنحاء واسعة من شمال وشرق سوريا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ماكرون "أدعو كل شخص... إلى عدم نسيان ما نحن مدينون لهم به".

وبرر مسؤولون أمريكيون القرار بالقول إن الدولة الإسلامية هُزمت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Seddam الاثنين 24 دجنبر 2018 - 01:06
ماكرون ينتقد انسحاب القواة الأمريكية من العراق،إذن فليتفظل و يعوضها بقواة فرنسية ليشرب من نفس الكأس الذي شرب منه ماكرون،و لتكن الدولة الفرنسية قادرة على إنفاق 70 مليار دولار في سوريا،إن طرامب يحكم فرنسا بعقلية التاجر و يأخد الأمور بمنطق الربح و الخسارة،و من أراد للقواة الأمريكية اابقاء في سوريا فما عليه سوى التكفل بنفقاتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.