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كُتّاب وآراء
ماكرون ينتقد قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا
عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد عن أسفه الشديد إزاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وفي تحول سياسي مفاجئ، أعلن ترامب يوم الأربعاء أن بلاده ستسحب الجنود الأمريكيين البالغ عددهم نحو 2000 من سوريا. وأثار هذا التغير الكبير في سياسة واشنطن حيال الشرق الأوسط قلق حلفائها.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في تشاد "أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ بشأن سوريا".
وأضاف "أن نكون حلفاء هو أن نقاتل كتفا بكتف. هذا أهم شيء بالنسبة لرئيس دولة أو قائد جيش". وتابع قائلا "الحليف ينبغي التعويل عليه".
وأكد ماكرون على أهمية العمل الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي استعادت السيطرة على أنحاء واسعة من شمال وشرق سوريا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال ماكرون "أدعو كل شخص... إلى عدم نسيان ما نحن مدينون لهم به".
وبرر مسؤولون أمريكيون القرار بالقول إن الدولة الإسلامية هُزمت.