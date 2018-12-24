24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المستشفى الميداني العسكري المغربي يخفف آلام الفلسطنيين في غزة (5.00)

  2. الهشاشة تضع العصيّ في عجلات تنمية جماعة بني خلوڭ بسطات (5.00)

  3. محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام (5.00)

  4. اتحاد الكرة السعودي يعاقب أمرابط بغرامة مالية (5.00)

  5. "فيسبوك" يعتقل مغاربة .. تدوينة طائشة توقف شابا مجازا بتونفيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية

استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية

استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 03:20

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، الأحد، أن الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية ، الذي دخل يومه الثاني، قد يستمر حتى أواخر الأسبوع الجاري، أو ربما حتى يناير المقبل.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي وسط تأزم الموقف بين البيت الأبيض والديمقراطيين حول مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

وحذرت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، من أن الإغلاق ربما لن ينتهي حتى مطلع الشهر المقبل.

وأمضى الجانبان السبت يتباحثان حول سبل إيجاد حل للأزمة.

وبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في وقت مبكر من يوم أمس السبت بعدما فشل المشرعون في تمرير مشروع قانون التمويل قبل الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة/السبت (بتوقيت الولايات المتحدة)، دون مؤشرات على حدوث تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء ذلك.

وأعرب ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق "قريبا"، دون مؤشر على دعوة النواب إلى إجراء تصويت.

ويحاول النواب التوصل إلى تسوية بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يشمل مشروع قانون الانفاق خمسة مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتوقف عمل نحو 25 بالمئة من مؤسسات الحكومة الاتحادية، مما يؤثر على تسع وكالات حكومية ومئات الآلاف من الموظفين، حيث سيضطر العديد منهم للعمل بدون أجر في حين سيتعرض آخرون للإقالة المؤقتة وذلك قبل أيام من عيد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.