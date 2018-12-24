نتنياهو يصف أردوغان بـ"الديكتاتور المعادي للسامية"

هسبريس - إفي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور معادي للسامية"، في تصعيد لتبادل الإهانات بين القائدين التي بدأت الجمعة باتهام الرئيس التركي اليهود بـ"ضرب المكبلين في الأرض".

وقال نتنياهو في فاعلية مع جنود مسيحيين من الجيش الإسرائيلي بمناسبة أعياد الميلاد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف اسرائيل" :"الآن أرى الجنون في تصريحات الديكتاتور المعادي للسامية أردوغان".

وأضاف أن أردوغان "مهووس بإسرائيل لأنه يعلم أنه جيش أخلاقي وإنها ديمقراطية حقيقية تتناقض مع نظام عسكري يذبح الأكراد".

وبدأ تصعيد الإهانات الجمعة بخطاب للرئيس التركي أمام اجتماع لإحدى المؤسسات الشبابية حيث امتدح أتباعه لكونهم "مسلمين شهام" و"لا يضربون المكبلين في الأرض مثلما يفعل يهود إسرائيل".

بينما رد نتنياهو، قائلا إن أردوغان قام بـ"ارتكاب مذبحة بحق الأكراد" و"احتلال شمال قبرص" (في إشارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية التي تعترف بها أنقرة فقط).

وكان نتنياهو قد كتب على (تويتر) الليلة الماضية "أردوغان، محتل شمال قبرص والذي يرتكب جيشه المذابح في النساء والأطفال في القرى الكردية داخل وخارج تركيا، لا يجب أن يعظ إسرائيل".

ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على نتنياهو اليوم في تغريدة متهما إياه بأنه "قاتل بدم بارد من العصور الحديثة ومسcول عن مذبحة آلاف الفلسطينيين الأبرياء وقصف الأطفال على الشواطئ.