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الرئيسية | خارج الحدود | برشلونة أفضل مدينة أوروبية في جذب الاستثمارات

برشلونة أفضل مدينة أوروبية في جذب الاستثمارات

برشلونة أفضل مدينة أوروبية في جذب الاستثمارات
هسبريس - إفي
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 02:44

اختيرت برشلونة للعام الثاني على التوالي كأفضل مدينة أوروبية ذات استراتيجية في الترويج وجذب الاستثمار الأجنبي.

وجاء اختيار برشلونة في الدورة الثانية لجوائز (fDi Strategy Awards) التي تمنحها مجلة (fDi Magazine) التابعة لمجموعة (فاينانشيال تايمز).

وتجاوزت برشلونة في هذه الجوائز مدنا مثل أمستردام وباريس وبرلين ودبلن.

ويستند تقرير "مدن ومناطق أوروبية في المستقبل 2018/19" إلى تطور المدينة والبيانات الصادرة لعام 2017 ويورد نصيا أنه "على الرغم من عناوين الصحف التي تفيد بأعمال شغب عقب الاستفتاء الخاص باستقلال كتالونيا وهروب الشركات"، تتمتع برشلونة بعوامل قوية لصالحها، بينها سياسة الشفافية لبث الثقة في المناخ الإيجابي لتنفيذ أعمال، فضلا عن الصناعة التكنولوجية الكبيرة والشركات الناشئة في المدينة.

وتتخصص مجلة (fDi Magazine) في دراسة أوضاع الأسواق والتدفقات الاستثمارية الدولية.

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