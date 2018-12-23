ذوو سترات صفراء يحتجون في لبنان ضد الفساد

هسبريس ـ مُتابعة

احتشد مئات المحتجين، بعضهم بسترات صفراء، في مظاهرة بوسط بيروت يوم الأحد (23 دجنبر) وعبروا عن غضبهم على السياسيين في لبنان والحكومة.

وخرج المحتجون، ومعظمهم من الشباب الذين تأثروا بموجة الاحتجاجات التي هزت فرنسا في الأسابيع الأخيرة، للشوارع احتجاجا على الفساد وعدم تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات العامة في ماي وعلى الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وردد المتظاهرون الهتاف الشهير "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي شاع في العالم العربي إبان ما سُمي بثورات الربيع العربي في عام 2011. كما رددوا هتافات أخرى مثل "ثورة" "ثورة" وغيرها من الهتافات ورفعوا لافتات كُتب على بعضها "بدنا حكومة هلق (الآن)" و "مش رح نبقى عبيد" وغير ذلك.

وقال متظاهر يدعى محمد جمعة "البلد كله محاصصة، ما فيه شيء بقى بها البلد لحتى الواحد ما ينزل. ما بأعرف ليه بس ها القد العالم (الناس)، الحضور كبير، بس لازم يكون أكتر من هيك بكتير للأسف".

وأضاف متظاهر آخر يدعى محمد كفل، وضع سترة صفراء أثناء مشاركته في الاحتجاج، "متل ما نزلنا اليوم حننزل كل يوم، كل ما يطلب الأمر، لو مستقبل أولادنا، بده يطلع ع أجسادنا، نحن أجسامنا جسور لأولادنا، بس كرما لها الحرامية ما يظلوا، كلهاتهم يفلوا".

وقال متظاهر مُسن يدعى طلال الحاج "الناس صارت عايشة على وجهها، ما عارفة وين بدها تتحكم، وين بدها تأكل، كل يوم بتفيق (تستيقظ) الصبح، يعني مستقبل غامض، مستقبل غامض".

وبدأت المظاهرة، التي أحاطت بها من الخارج مركبات عسكرية، من ساحة الشهداء قبل أن تسير صوب ساحة رياض الصلح حيث واجههم الأمن.

وقال مسؤول رفيع إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية في لبنان تعرضت لعقبات جديدة يوم السبت (22 دجنبر) مما تسبب في تأجيل تشكيلها.

ولبنان، الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد، في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

وقبل عدة أيام بدت إمكانية التوصل لاتفاق على حكومة جديدة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قريبة عندما ساعدت جهود وساطة في تذليل العقبات نحو حل آخر مشكلة كبرى كانت تتعلق بالتمثيل السُني في الحكومة.

وقال الحريري يوم الجمعة (21 دجنبر ) إنه يأمل الانتهاء من تشكيل الحكومة في وقت لاحق من ذلك اليوم. ويتعين توزيع مقاعد الحكومة وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

وظهر الخلاف بشأن التمثيل السني عندما قالت مجموعة من النواب السنة متحالفة مع جماعة حزب الله الشيعية إن من حقهم الحصول على حقيبة وزارية تعكس مكاسبهم الانتخابية لكن الحريري قاوم مطلبهم.

وبموجب حل وسط وافقت مجموعة الستة المؤيدة لحزب الله على أن تُمثل في الحكومة بشخصية أخرى تكون مقبولة من جانبهم بحيث يقدم كل نائب من الستة اسم شخصية ويختار الرئيس اللبناني ميشال عون أحدهم.

لكن النواب السُنة الموالين لحزب الله سحبوا يوم السبت تأييدهم للمرشح السُني الذي اختاره عون وهو جواد عدرا لأنه لم يعتبر نفسه ممثلا حصريا لهم.

وظهرت خلافات أخرى بشأن كيفية توزيع الحقائب الوزارية على وجه الدقة وقال المسؤول إن الحقائب الوزارية التي لم تحسم يُنظر إليها باعتبارها ذات أهمية ثانوية في ظل توزيع المناصب الوزارية الأكثر أهمية بالفعل.

وأفرزت الانتخابات التشريعية، التي جرت في مايو أيار وهي الأولى منذ تسع سنوات، برلمانا مائلا لصالح حزب الله المدعوم من إيران والذي فاز مع حلفائه السياسيين بأكثر من 70 مقعدا من أصل 128 مقعدا.

وفقد الحريري، الذي يتمتع بدعم غربي، أكثر من ثلث نوابه في الانتخابات الأخيرة رغم أنه ظل أكبر زعيم سُني في لبنان وتم تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة.