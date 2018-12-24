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كُتّاب وآراء
أمريكا تحذر من هجمات إرهابية في برشلونة خلال "أعياد الميلاد"
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها بتوخي أقصى درجات الحذر في متنزه رامبلاس ببرشلونة إزاء خطر شن هجوم إرهابي خلال "أعياد الميلاد".
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التحذير في حساب المكتب القنصلي على شبكة "تويتر" الاجتماعية والذي ينسق لمساعدة الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج.
وذكر المكتب القنصلي "فلتتوخوا أقصى درجات الحذر في مناطق تحرك السيارات ومنها الحافلات في منطقة رامبلاس ببرشلونة خلال أعياد الميلاد وعيد رأس السنة.
وتابع المصدر: "الإرهابيون قد يهاجمون مواقع سياحية ومراكز نقل ومناطق عامة أخرى دون إنذار".
وكررت القنصلية الأمريكية في برشلونة هذه الرسالة على موقعها الإلكتروني، وطالبت الأمريكيين بتفادي منطقة رامبلاس، وتوخي أقصى درجات الحيطة خلال أعياد الميلاد.
وأفادت القنصلية بأنها خصصت خطا ساخنا (رقم 112) للطوارئ للأمريكيين في إسبانيا.
ودهست "خلية جهادية" في 17 غشت عام 2017 المارة في منطقة رامبلاس ببرشلونة، بالإضافة لعدة أشخاص في بلدة كامبريلس الساحلية، ما أسفر عن سقوط 18 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.