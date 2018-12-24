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الرئيسية | خارج الحدود | الصومال ينهي حياة مدبر تفجيرات بسيارات ملغومة

الصومال ينهي حياة مدبر تفجيرات بسيارات ملغومة

الصومال ينهي حياة مدبر تفجيرات بسيارات ملغومة
هسبريس - رويترز
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 15:40

أفاد ممثل الادعاء في القضاء العسكري بالصومال بإعدام العقل المدبر لتفجيرات بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة قرابة 40 في العاصمة مقديشو عام 2017.

وأضاف عبد الله بولي أن السلطات أعدمت عبد القادر أبوكار عضو حركة الشباب الصومالية الذي أدين بالمسؤولية عن تفجير في فندق راح ضحيته 10 وتفجير بالقرب من وزارة الرياضة أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وتفجير سيارة ملغومة قرب مطعم إيطالي بالعاصمة أسقط سبعة قتلى.

وتسعى الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتفقد الحركة السيطرة على الأراضي بوتيرة مطردة منذ وصول قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي قبل عشر سنوات لكنها ما زالت تشن التفجيرات من حين لآخر في العاصمة.

وسقط 13 قتيلا على الأقل وأصيب 17 في تفجير سيارة ملغومة أعلنت الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه قرب مقر إقامة الرئيس في مقديشو يوم السبت.

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