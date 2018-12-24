"الكريسماس" يحرّر متهما بقتل زوجته في أستراليا

هسبريس ـ مُتابعة

حصل أسترالي تم اتهامه مؤخرا بقتل زوجته قبل 37 عاما على إفراج بكفالة في الوقت المناسب ليتمكن من الاحتفال بعيد الميلاد (كريسماس) مع عائلته.

وبعد ثلاثة أسابيع فقط من اتهام الشرطة للمسن كريس داوسون، البالغ 70 عاما، بقتل زوجته لينيت داوسون ، تمكن الرجل من تسديد كفالة قيمتها 1.5 مليون دولار أسترالي، وانطلق مع شقيقه في سيارة بورش من مركز للحبس الاحتياطي في سيدني .

ومن المتوقع أن يتوجه داوسون إلى ساحل صن شاين في ولاية كوينزلاند لقضاء الكريسماس مع عائلته. ويحتاج لتسجيل الحضور لدى الشرطة يوميا.

وأثارت القضية ضجة عالمية بعد أن تحول تحقيق بشأن لغز اختفاء لينيت داوسون عام 1982 إلى مسلسل صوتي على الانترنت من إعداد الصحفي الاستقصائي هيدلي توماس تحت اسم "ذا تيتشرز بيت" محققا نجاحا كبيرا.

وكان عمر الزوجة لينيت داوسون 33 عاما عندما اختفت في منطقة شواطئ شمالي سيدني ، تاركة ابنتين صغيرتين.

وطالما تم الاشتباه في زوجها ،وهو لاعب رجبي محترف سابق ومعلم في المرحلة الثانوية، في القضية ، ولكنه أنكر أي ضلوع له في اختفاء زوجته.

ولم يتم العثور أبدا على جثة الزوجة، ولكن الشرطة قالت إن المحققين واثقين في قضيتهم.

وقال جريج والش ،محامي كريس داوسون، للصحفيين أمام السجن اليوم الاثنين إن موكله يتطلع إلى العودة إلى عائلته للاحتفال بالكريسماس.

كما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن والش القول عن موكله :"إنه رجل مهذب ، هادئ للغاية ورجل محترم للغاية ، وقد قدر للغاية الجهود التي تم بذلها لمساعدته".