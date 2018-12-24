الكويت .. 4 وزراء يقدمون استقالاتهم من الحكومة

هسبريس ـ مُتابعة

استقال أربعة وزراء، اليوم الاثنين، من تركيبة الحكومة الكويتية؛ أولهم هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما طلب ثلاثة وزراء آخرين في حكومة الشيخ جابر المبارك إنهاء مهامهم، وهم وزير النفط بخيت الرشيدي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير الأشغال حسام الرومي.