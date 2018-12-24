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الكويت .. 4 وزراء يقدمون استقالاتهم من الحكومة
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 12:35
استقال أربعة وزراء، اليوم الاثنين، من تركيبة الحكومة الكويتية؛ أولهم هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما طلب ثلاثة وزراء آخرين في حكومة الشيخ جابر المبارك إنهاء مهامهم، وهم وزير النفط بخيت الرشيدي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير الأشغال حسام الرومي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مرحبا الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:00
العقبى لبعض وزرائنا الذين أصبحوا مثل المغناطيس لايزحزهم عن الكرسي إلا ملك الموت
2 - سنينو حمو الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:02
هذا ما يجعل من المغرب استثناء في العالم لان الوزراء والمسؤولين الكبار لا يمكن ان يقدموا استقالتهم لانه لا سلطة لهم في ذلك وقد يحدث نادرا ان تتم الإقالة اما الاستقالة فغير مسموح بها وهذه طبيعة وثقافة سلطة التحكم .
وهذا شيء غريب لا مثيل له في العالم وبعيد عن قواعد دولة الحق والقانون والديمقراطية .
وهذا شيء غريب لا مثيل له في العالم وبعيد عن قواعد دولة الحق والقانون والديمقراطية .
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