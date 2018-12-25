بولونيا ترفض التوزيع الأوروبي لاستقبال المهاجرين

هسبريس ـ مُتابعة

شدد رئيس الوزراء البولوني ماتيوس مورافيسكي على أن بلاده ترفض رفضا قاطعا استقبال المهاجرين وفق نظام حصص المفوضية الأوروبية .

واعتبر مورافيسكي ، في تصريح لصحيفة "نييدييلا "، أن من "النجاحات التي حققتها الحكومة" ،التي يترأسها منذ نحو عام واحد هو "تدبير مسألة الهجرة "،مضيفا أنه من "المسلمات التي دافعت عنها بولونيا بشدة وبررتها لعدة أشهر هو استقبال المهاجرين وفق خطة المفوضية الأوروبية ،أولا بكونها آلية طوعية ،وثانيا لا يمكن أن تأتي هذه الآلية بنتائج إيجابية" .

وأوضح أنه " بفضل موقف وأدلة حكومة بولونيا تبنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي موقف وارسو "،معتبرا أن "موقف بولونيا من قضية الهجرة ودفاعها عنه بنجاح هو في مصلحة بولونيا والبولونيين ".

ورأى أن حل القضية يجب أن "يكمن في مساعدة وبفعالية كبيرة الدول المعنية بتصدير الهجرة و ضحايا الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ،مشيرا الى أن بولونيا "تنفق عشرات الملايين من الزلوتي على المساعدات الإنسانية ، وتستثمر في إنشاء البنيات التحتية والمستشفيات وتقديم المساعدات الملموسة والأكثر فعالية للدول المعنية".

وفي رده على سؤال حول التحديات التي تواجه الحكومة البولونية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، أجاب رئيس الوزراء البولوني أنه يفكر "مثل معظم البولونيين ويرى أنه يجب القيام بالكثير في قطاع الصحة".

وأوضح أن هذه "مهمة ضخمة و عاجلة وضرورية ليس فقط من وجهة نظر المجتمع ، ولكن أيضا من وجهة نظر مهنيي القطاع ، فالرعاية الصحية هي نظام سئ يسقط في العديد من الأمراض لعقود طويلة ويتطلب حلولا تدريجية ،وهذا هو التحدي الأكبر الذي تضعه الحكومة لنفسها. "