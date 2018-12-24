إسبانيا تنقذ مهاجرين سريين قبالة ساحل موتريل

هسبريس - إفي

أنقذت قوات البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني 16 مهاجرا ينتمون إلى دول شمال أفريقيا، كانوا على متن قارب للهجرة السرية، ونقلتهم إلى ميناء موتريل ضواحي غرناطة.

وذكرت مصادر في الحرس المدني أن المهاجرين، وجميعهم ذكور من البالغين، تم اعتراضهم من قبل دورية تابعة للبحرية الإسبانية، على بعد نحو 4 أميال من موتريل، على خلفية إخطاره باقتراب قارب صغير الحجم من المنطقة.

وتم اعتراض المهاجرين من قبل الحرس المدني، ونقلوا فيما بعد إلى ميناء موتريل على متن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية، وبمجرد وصولهم إلى رصيف الميناء قام الصليب الأحمر بتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وجميعهم في حالة صحية جيدة.