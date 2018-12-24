24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حجز أقراص مهلوسة بقيمة مليون درهم بباب سبتة (5.00)

  2. الأمن يستبق رأس السنة بتوقيفات .. إسلاميون يشكون "الاستهداف" (5.00)

  3. تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس (5.00)

  4. الفساد يسجن رئيس وزراء باكستان السابق 7 سنوات (5.00)

  5. "أزطا" تثمن اهتمام الأمم المتحدة بأوضاع الأمازيغ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون العفو العام

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون العفو العام

الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون العفو العام
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:25

أقرت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، والذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين.

وقالت الحكومة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن المشروع يهدف أيضا إلى إعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.

واستثنى أيضا جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.

ويحتاج مشروع القانون إلى أن يصبح نافذا أن يقره البرلمان بشقيه، قبل أن يصدر مرسوما ملكيا بالموافقة عليه.

وتوقعت مصادر أن يعمل بالقانون مطلع العام المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - السلاوي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 20:38
الحكومة المغربية عليها ان تتعلم من العقلاء دوي الحكمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.