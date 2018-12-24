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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا ترمي محتجي "السترات الصفراء" بالتطرف

فرنسا ترمي محتجي "السترات الصفراء" بالتطرف

فرنسا ترمي محتجي "السترات الصفراء" بالتطرف
هسبريس - إفي
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:35

أدان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم حركة "السترات الصفراء" بأن جزءا منها أصبح متطرفا بشكل متزايد، وطالب بوقف الاستفزازات حتى تتمكن البلاد من العودة إلى طبيعتها.

وأوضح رئيس الوزراء "إن عمل مؤسساتنا يتطلب العودة إلى النظام ووقف هذه الاستفزازات وتلك التصريحات التي تكون أحيانا مشوبة بمعاداة السامية وهذا العنف والرغبة في تدمير قوات النظام عمدا".

وقال فيليب هذه التصريحات أمام الصحافة عقب زيارته لبعض من رجال الشرطة الذين تمت مهاجمتهم أمس السبت من قبل بعض المتظاهرين.

وأضاف رئيس الحكومة "أنا لا أخلط بين من يتظاهرون بهذه الطريقة والذين يعبرون عن مطالبهم بشكل سلمي، ولكني ألاحظ أن هذه الحركة تنتهج العنف".

وشهدت المظاهرة الأخيرة حوادث عنف ضد قوى النظام، مثل تلك التي سجلت ضد بعض رجال الشرطة في الشانزليزيه، وأيضا قيامهم بقطع رأس صورة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ليل الجمعة الماضية بمدينة أنجوليم (جنوب البلاد).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - omar الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:18
اول حاجة تعلموها فرنسا من المغرب على ما اضن
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2 - abdellatif الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:32
c est le peuple francais qui est dans les rues
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3 - brahim الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:38
أولا السلم والأمن. وإذا لم تجتجب الحكومة فعليهم بالعنف التدريجيا. لأن كثرت المسيرة السلمية ولا تستجيب الحكومة للمطالب. تتجه المسيرة السلمية إلى مسيرة حاشدة والعنفة. نتمنى السلم والأمن في جميع الدول العالم.
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