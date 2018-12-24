فرنسا ترمي محتجي "السترات الصفراء" بالتطرف

هسبريس - إفي

أدان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم حركة "السترات الصفراء" بأن جزءا منها أصبح متطرفا بشكل متزايد، وطالب بوقف الاستفزازات حتى تتمكن البلاد من العودة إلى طبيعتها.

وأوضح رئيس الوزراء "إن عمل مؤسساتنا يتطلب العودة إلى النظام ووقف هذه الاستفزازات وتلك التصريحات التي تكون أحيانا مشوبة بمعاداة السامية وهذا العنف والرغبة في تدمير قوات النظام عمدا".

وقال فيليب هذه التصريحات أمام الصحافة عقب زيارته لبعض من رجال الشرطة الذين تمت مهاجمتهم أمس السبت من قبل بعض المتظاهرين.

وأضاف رئيس الحكومة "أنا لا أخلط بين من يتظاهرون بهذه الطريقة والذين يعبرون عن مطالبهم بشكل سلمي، ولكني ألاحظ أن هذه الحركة تنتهج العنف".

وشهدت المظاهرة الأخيرة حوادث عنف ضد قوى النظام، مثل تلك التي سجلت ضد بعض رجال الشرطة في الشانزليزيه، وأيضا قيامهم بقطع رأس صورة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ليل الجمعة الماضية بمدينة أنجوليم (جنوب البلاد).