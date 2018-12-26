شريف يقضي 7 سنوات من السجن بشرق باكستان

هسبريس ـ إفي

نُقل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف من سجن روالبندي إلى سجن كوت لاخبات، في لاهور شرق باكستان، حيث سيقضي العقوبة الصادرة بحقه أمس بالسجن 7 سنوات بعد إدانته في قضية فساد، وفقا لما أفاد به مصدر رسمي لـ"إفي".

وقال فضيل أصغر، أمين داخلية البنجاب عاصمة لاهور، إنه "تم نقله إلى كوت لاخبات وسط إجراءات أمنية مشددة في طائرة خاصة من إسلام أباد".

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء الأسبق وصل الى السجن ، وسيقضي عقوبته في السجن المحبوس فيه شقيقه شهباز شريف، المدان أيضا في قضية فساد.

وكان قاض باكستاني قد أصدر حكما ذد شريف بالسجن 7 سنوات، وغرامة قدرها 2.5 ملايين دولار، معتبرا أن شركة العزيزية للصلب، المملوكة لأحد أبنائه في السعودية، تخص رئيس الوزراء السابق.

وفي الوقت نفسه أعلن القاضي براءة المسؤول الحكومي السابق في قضية فساد أخرى تتعلق بشركة استثمارية في بريطانيا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأسبق قد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب امتلاكه بناية مكونة من 4 طوابق في منطقة مرموقة بلندن، وعلى الرغم من إطلاق سراحه، في شتنبر الماضي، إلا أن المحكمة تنظر في استئنافه.

وتم عزل شريف، صاحب الـ68 عاما، من منصبه في يوليوز 2017 من قبل المحكمة العليا لعدم إفصاحه عن راتب حصل عليه من إحدى شركات أبنائه، وهو أمر غير قانوني كشف بعد نشر "وثائق بنما".