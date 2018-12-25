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الرئيسية | خارج الحدود | هجوم مسلح يستهدف مقر وزارة الخارجية الليبية

هجوم مسلح يستهدف مقر وزارة الخارجية الليبية

هجوم مسلح يستهدف مقر وزارة الخارجية الليبية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 11:40

تعرض مقر وزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس لهجوم مسلح، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية "وال".

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، مضيفة أنه شوهد دخان يتصاعد من محيط مبن الوزارة في العاصمة.

في حين أشارت وسائل إعلام محلية ليبية إلى أن الهجوم نفذه انتحاريان، بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس، وقد أسفر عن سقوط عدد من الجرحى إضافة للمهاجمين.

وأوضح المصدر نفسه أن الانتحاريين ينتميان لعناصر "داعش" في ليبيا، من "ولاية طرابلس" في التنظيم ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خدوج الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 11:54
اللهم احفظ اخواننا الليبين وارض ليبيا الطيبة
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