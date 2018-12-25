هجوم مسلح يستهدف مقر وزارة الخارجية الليبية

هسبريس ـ مُتابعة

تعرض مقر وزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس لهجوم مسلح، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية "وال".

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، مضيفة أنه شوهد دخان يتصاعد من محيط مبن الوزارة في العاصمة.

في حين أشارت وسائل إعلام محلية ليبية إلى أن الهجوم نفذه انتحاريان، بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس، وقد أسفر عن سقوط عدد من الجرحى إضافة للمهاجمين.

وأوضح المصدر نفسه أن الانتحاريين ينتميان لعناصر "داعش" في ليبيا، من "ولاية طرابلس" في التنظيم ذاته.