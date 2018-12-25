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كُتّاب وآراء
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 في المائة
أعلنت وزيرة تركية، اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور بـ26% عند حلول سنة 2019.
وأوضحت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن لجنة مشتركة، بين وزارة العمل والنقابات التجارية والعمالية، هي التي اتخذت قرار رفع الحد للأجور في تركيا لعام 2019 إلى 2020 ليرة (380 دولارا).
وأعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق، هذا القرار بعد الاجتماع الرابع لـ"لجنة الحد الأدنى للأجور" في العاصمة أنقرة.
وقررت اللجنة رفع صافي الحد الأدنى للأجور بـ26% مقابل 1603 ليرة على أساس سنوي، بينما سيرتفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل، قبل خصم أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل، إلى 2558 ليرة (482 دولار).
ووفقا للصحيفة فإن التقديرات تشير إلى أن نحو سبعة ملايين عامل يحصلون على الحد الأدنى للأجور من بين إجمالي القوة العاملة، التي يصل قوامها إلى 29.63 مليون شخص.
كان مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا قد ارتفع في نونبر بـ21.62% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بـ38.54%. أما معدل التضخم فقد سجل 25% في شتنبر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 15 عاما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
و ياتي احد العبيد الاخوان المفلسين و يقول لك اردوغان نقل تركيا الى مراتب متقدمة.
هل تعلم ايه العبيد ان المغرب سبق تركيا في رفع الحد الادنى من الاجور الى. 2500 درهم قبل تركيا بسنوات.
و الحد الادنى للاجور سيصبح في 2019 ففط 450دولار دون احتساب الاقتطاعات اي سيصل فقط 300دولا في الاخير .
يعني قريب من المغرب و يجي عبيد اردوغان و يقولك تركيا احسن من المغرب مع العلم ان الحد الادنى للاجور سيصبح نقريبا مسلوي للمغرب .
هههههه