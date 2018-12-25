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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 في المائة

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 في المائة

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 في المائة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:50

أعلنت وزيرة تركية، اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور بـ26% عند حلول سنة 2019.

وأوضحت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن لجنة مشتركة، بين وزارة العمل والنقابات التجارية والعمالية، هي التي اتخذت قرار رفع الحد للأجور في تركيا لعام 2019 إلى 2020 ليرة (380 دولارا).

وأعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق، هذا القرار بعد الاجتماع الرابع لـ"لجنة الحد الأدنى للأجور" في العاصمة أنقرة.

وقررت اللجنة رفع صافي الحد الأدنى للأجور بـ26% مقابل 1603 ليرة على أساس سنوي، بينما سيرتفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل، قبل خصم أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل، إلى 2558 ليرة (482 دولار).

ووفقا للصحيفة فإن التقديرات تشير إلى أن نحو سبعة ملايين عامل يحصلون على الحد الأدنى للأجور من بين إجمالي القوة العاملة، التي يصل قوامها إلى 29.63 مليون شخص.

كان مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا قد ارتفع في نونبر بـ21.62% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بـ38.54%. أما معدل التضخم فقد سجل 25% في شتنبر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 15 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ADAM الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:58
و في وطننا العزيز رئيس الحكومة يهدي الموظفين بمناسبة السنة الجديدة خصم من أجورهم ب خمسمائة درهم على الأقل بداعي صندوق التقاعد
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35
2 - stof الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:02
ناس لي كيخدمو بلادهم. حنا نقابة والحكومة تجمعو شي 100 مرة أو مخرجو بأي حل. كيضحكو على شعب. حنا مزال عندنا عباد الله كيشدو 2000 درهم أو 1000 درهم. والله حتى عيب عليكم. والله منسمحو ليكم أمام الله. الله يخد فيكم الحق. حررتو علينا العيشة
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51
3 - حسن القنيطري الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:03
ذاك حزب العدالة والتنمية التركي ،وفي المغرب حزب النذالة والتعمية الذي قهرنا بالإقتطاعات،قطعهم الله تعالى
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36
4 - socialllllllllll الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:05
الكل يرفع اجور اليد العملة لبلاده الا المغرب الله ييهم علينة
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17
5 - محمد الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:08
و المغرب يقتطع في الاجور.......
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18
6 - اردوغان عميل صهيوني الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:08
الحد الادنى للاجور غي تركيا هو 480دولار اءا قمنا بخصم الاقتطاعات و الضرائب سيصل الى 250دولار اي مثل المغرب. و لا ننسى ان هذا الحد الادنى سيبدا العمل به حتى 2019.
و ياتي احد العبيد الاخوان المفلسين و يقول لك اردوغان نقل تركيا الى مراتب متقدمة.
هل تعلم ايه العبيد ان المغرب سبق تركيا في رفع الحد الادنى من الاجور الى. 2500 درهم قبل تركيا بسنوات.
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-98
7 - mol chekara الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:13
حتى حنا، في 2019 ستعلن الحكومة بدء مشاورات موسعة من أجل تدارس حلول مستعجلة في إطار الوقوف على المخطط الخماسي وإحداث لجان مشتركة للدفع بالحوار بغية إشراك النقابات وباقي المتدخلين لتوضيخ ملابسات الرؤى وإيجاد مخرجات لكسب رهان التحدي وصون المكتسبات
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9
8 - roka الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:15
الى الذين يمتدحون سياسات اردوغان نقول هذه المؤشرات سيئة للغاية وتدل تدهور اقتصادي خطير ، وضع المغرب احسن بكثير اذا قارناه بهذه الزيادات في تكلفة المعيشة، صحيح ان الدخل متدني في المغرب كماهو في تركيا للطبقة العاملة ، ولكن تصور لو ان سعر الخبزة مثلا التي قيمتها 100 سنتيم يرتفع الى 138 سنتيم ثم ترفع الدولة الحد الادني للاجور الى 26% بمعنى انك سوف تتحمل 12% اضافية من غلاء المعيشة.بمعنى ان قيمة الخبزة زاد ب 38 سنتيم اعطتك الدولة منها 26 سنتيم فقط
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-9
9 - رشيد الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:16
حكومة البؤس و النفاق و الكذب الله ياخد فيكم الحق.
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10 - سي كوريط الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:19
380 دولار ..يعني ثلاثة آلاف درهم مغربي..هذا في تركيا دات الإقتصاد القوي...أما المغاربة يطالبون بخمسة آلاف درهم كحد أدنى في دولة شعبها يعتمد على المطر...و غالبية شبابها يصحو من النوم بعد الواحدة ظهرا.
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5
11 - يوسسسسسسف الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:22
ولينا شياطة امام شعوب العالم. لا اجور زوينة اصلا ولا زيادة فيها . الامية ،مستشفيات الموت . وقاليك اجمل بلد في العالم . والله يكمل هاد الحلمة الكابوس بخير.
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2
12 - هشام الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:23
لا انس اكبر كلمة صدقتها امي مسكينة من فم بن كذاب او بن كيران ان المعاشات سوف تنتقل الى 1000 درهم على الاقل في معاش ترك فيه والدي اجمل ايام حياته في صحراء و حدود دفاعا عن وطن لم يعطه و اولاده غير الويل و الفقر و الاحساس بالطبقية المفقعة فتركو لها و لنا و نحن صغار 300 درهم فهل ترك لك هذا الوطن ان تحبه
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5
13 - يوسف الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:32
كفى نفاقا الحد الادنى للاجور ( اتخذت قرار رفع الحد للأجور في تركيا لعام 2019 إلى 2020 ليرة (380 دولارا). وليس 250 دولار كما تقول . اما نحن نعم هناك زيادات في الاجور لكن للوزاراء و اعضاء الدواوين من حزب العدالة و التنمية و العمال و الموظفين فليركبوا قوارب الموت لايهم امرهم الا مع اقتراب الانتخابات اما النقابات فهم اكبر مستفيذ من الوضعية الحالية لانهم اصبحوا رجال اعمال بفعل غباء من ينظموا لهم. من العمال و الموظفين.
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14 - ابو هشام الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:35
قوة اقتصادية كما يدعي عبيد اردوغان .
و الحد الادنى للاجور سيصبح في 2019 ففط 450دولار دون احتساب الاقتطاعات اي سيصل فقط 300دولا في الاخير .
يعني قريب من المغرب و يجي عبيد اردوغان و يقولك تركيا احسن من المغرب مع العلم ان الحد الادنى للاجور سيصبح نقريبا مسلوي للمغرب .
هههههه
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